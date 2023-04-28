Возрастное ограничение 18+
Выпущена монета с «Рабочим и танкистом» Нижнего Тагила на реверсе
Экономика
Фото: Банк России
Сегодня, 5 мая, Банк России напечатал новый монеты из серии «Города трудовой доблести». Одним из городов, отмеченных таким образом в этом году стал Нижний Тагил.
Монета, посвящённая трудовой доблести Нижнего Тагила, содержит на реверсе рельефное изображение известной в городе скульптурной композиции «Рабочий и танкист», которая установлена на площади Славы. Помимо этого реверс содержит надписи «Нижний Тагил» и название серии — «Города трудовой доблести». Номинал монеты, как и у остальных в этой серии, 10 рублей. Сделана она из недрагоценных металлов.
Это уже третий выпуск монет из этой серии. Помимо Нижнего Тагила выпущены монеты «Нижний Новгород», «Новокузнецк» и «Новосибирск». Серию запустили в 2021 году и тогда, в «стартовом» выпуске среди четырёх городов-тружеников был отмечен Екатеринбург.
Монета, посвящённая трудовой доблести Нижнего Тагила, содержит на реверсе рельефное изображение известной в городе скульптурной композиции «Рабочий и танкист», которая установлена на площади Славы. Помимо этого реверс содержит надписи «Нижний Тагил» и название серии — «Города трудовой доблести». Номинал монеты, как и у остальных в этой серии, 10 рублей. Сделана она из недрагоценных металлов.
Это уже третий выпуск монет из этой серии. Помимо Нижнего Тагила выпущены монеты «Нижний Новгород», «Новокузнецк» и «Новосибирск». Серию запустили в 2021 году и тогда, в «стартовом» выпуске среди четырёх городов-тружеников был отмечен Екатеринбург.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
28 апреля 2023
28 апреля 2023