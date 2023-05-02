Спрос на персонал в Свердловской области вырос почти на 10%





– рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков – представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% – это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% – вакансии для ИТ-специалистов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области спрос на персонал в апреле вырос на 9,8% по сравнению с мартом. К таким выводам пришли специалисты службы исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.Больше всего вырос спрос на рабочий персонал – количество таких вакансий увеличилось на 15,5%. Заметный рост также зафиксирован в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (+15,4%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+15,1%), «Юристы» (+13,9%), «Строительство, недвижимость» (+13,5%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+12,6%).В апреле почти не изменился спрос на специалистов сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (всего +0,6%). Падение спроса на персонал произошло только в сфере «Медицина, фармацевтика» (-0,3%).Чаще всего работодатели искали специалистов из сферы «Продажи, обслуживание клиентов», на них приходится 22,6% от всех апрельских вакансий. На втором месте находится сфера «Рабочий персонал» (21,5% вакансий), на третьем – «Производство, сервисное обслуживание» (18,8%), на четвертом – «Строительство, недвижимость» (16,9%), а на пятом – «Транспорт, логистика, перевозки» (11,6%).Реже всего были открыты вакансии в сферах «Юристы» (0,9% от всех предложений), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,7%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (0,7%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5%) и «Страхование» (0,1%).