Турпоток в Свердловскую область вырос на 15%





– Эльмира Туканова. «Мы ожидаем, что на гранты будут поданы порядка 80 заявок. Это очень высокий показатель. И мы видим, что география проектов широкая, охватывает в том числе, отдалённые северные территории»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За первые четыре месяца 2023 года Свердловскую область посетили 800 тысяч туристов. Это на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года.Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова заявила, что увеличение туристического потока связано с развитием инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам Тукановой, в регионе появляются новые глэмпинги для любителей активного отдыха – объекты получают уже 100% загрузку. В Гарях создан туристический центр, который примет первых туристов в июне. Также в 2023-2024 года планируется создание необходимой инфраструктуры туризма в Ивдельском городском округе.Эльмира Туканова добавила, что в Свердловской области сейчас принимаются заявки на создание туристической инфраструктуры за счет федеральных средств. Регион на эти цели получил более 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Заявки принимаются до 11 мая. Проекты должны быть реализованы в этом году.