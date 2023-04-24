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Из Екатеринбурга начали выполнять рейсы в Шымкент
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начали выполнять рейсы в Шымкент (Республика Казахстан). Полеты осуществляет авиакомпания Red Wings.
Рейсы выполняются на самолетах SSJ 100 один раз в неделю по вторникам. Вылет из Екатеринбурга – в 20.20, прибытие – в 00.00. Отправление из Шымкента – в 01.00 следующего дня, прилет – в 03.20.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» сообщили, что ранее регулярные рейсы в Шымкент из Екатеринбурга не выполнялись.
Рейсы выполняются на самолетах SSJ 100 один раз в неделю по вторникам. Вылет из Екатеринбурга – в 20.20, прибытие – в 00.00. Отправление из Шымкента – в 01.00 следующего дня, прилет – в 03.20.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» сообщили, что ранее регулярные рейсы в Шымкент из Екатеринбурга не выполнялись.
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