За чертой бедности в 2022 году оказались более 354 тысяч свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2022 году в Свердловской области более 354 тысяч человек оказались за чертой бедности. Это составляет 8,3% от общей численности населения региона. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По итогам 2022 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в регионе составила 354,12 тысячи человек. Это на 4% ниже, чем в 2021 году (тогда за чертой бедности находились 369,03 тысячи свердловчан).В выборку попали те, чьи доходы ниже прожиточного минимума с поправкой на инфляцию. В 2022 году в Свердловской области эта сумма составила 12 890 рублей.