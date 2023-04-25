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За чертой бедности в 2022 году оказались более 354 тысяч свердловчан
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2022 году в Свердловской области более 354 тысяч человек оказались за чертой бедности. Это составляет 8,3% от общей численности населения региона. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
По итогам 2022 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в регионе составила 354,12 тысячи человек. Это на 4% ниже, чем в 2021 году (тогда за чертой бедности находились 369,03 тысячи свердловчан).
В выборку попали те, чьи доходы ниже прожиточного минимума с поправкой на инфляцию. В 2022 году в Свердловской области эта сумма составила 12 890 рублей.
По итогам 2022 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в регионе составила 354,12 тысячи человек. Это на 4% ниже, чем в 2021 году (тогда за чертой бедности находились 369,03 тысячи свердловчан).
В выборку попали те, чьи доходы ниже прожиточного минимума с поправкой на инфляцию. В 2022 году в Свердловской области эта сумма составила 12 890 рублей.
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