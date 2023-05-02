Посевная кампания стартовала в Свердловской области





– заявила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Посевная началась во всех районах области за исключением северных территорий. Ранняя весна и теплая погода позволили аграриям приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители используют каждый погожий день, чтобы провести весенний сев в оптимальные агрономические сроки»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области началась посевная кампания. Посевные площади в регионе сохранят на уровне прошлого года и составят 782,6 тысячи гектаров.Как рассказали в департаменте информполитики региона, яровой сев проведен на площади более 57,8 тысячи гектаров, что составляет 11,6% от плана. Зерновые культуры посеяны на площади 47,7 тысячи гектаров (13,2% от плана), технические культуры – 4,9 тысячи гектаров.Аграрии также приступили к посадке картофеля – высажено 105 гектаров, и овощей открытого грунты – высеяно 169,5 гектара.Перед сельхозпроизводителями поставлена следующая задача: произвести в этом году не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля и не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота.