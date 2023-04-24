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Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге выросли на 17,3%
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За четыре месяца 2023 года перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге выросли более чем на 17%. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.
В апреле со станций СвЖД отправились в путь 2,5 миллиона пассажиров. Это на 13,4% выше, чем в апреле 2022 года. Из них на пригородные поезда пришлось 1,9 миллиона человек (+12,9%), на поезда дальнего следования – 0,6 миллиона человек (+15,1%).
Всего за первые четыре месяца этого года Свердловская железная дорога отправила в путь 9 миллионов пассажиров, что на 17,4% больше, чем в январе-апреле 2022 года. Пригородные поезда перевезли 6,6 миллиона человек (+16,6%), а поезда дальнего следования – 2,4 миллиона человек (+19%).
В апреле со станций СвЖД отправились в путь 2,5 миллиона пассажиров. Это на 13,4% выше, чем в апреле 2022 года. Из них на пригородные поезда пришлось 1,9 миллиона человек (+12,9%), на поезда дальнего следования – 0,6 миллиона человек (+15,1%).
Всего за первые четыре месяца этого года Свердловская железная дорога отправила в путь 9 миллионов пассажиров, что на 17,4% больше, чем в январе-апреле 2022 года. Пригородные поезда перевезли 6,6 миллиона человек (+16,6%), а поезда дальнего следования – 2,4 миллиона человек (+19%).
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