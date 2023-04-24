Умер основатель первой международной турфирмы на Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге скончался основатель известной в регионе турфирмы «Мир» Сергей Бузько. Ему было 68 лет.Сергей Бузько в 1984-1990 годах был первым заместителем председателя Бюро Международного Туризма «Спутник» Свердловского обкома ВЛКСМ. В 1991 году он основал одну из первых коммерческих туристских компаний на Урале – турфирму «Мир».Стараниями Бузько в свое время были запущены первые чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в страны Юго-Восточной Азии. Также он организовывал туры болельщиков из Екатеринбурга на футбольные чемпионаты Мира и Европы.В последние годы турфирма «Мир» переживала не лучшие времена. Сам Бузько прошел процедуру банкротства.