Возрастное ограничение 18+
Умер основатель первой международной турфирмы на Урале
Экономика
Фото: соцсети Сергея Бузько
В Екатеринбурге скончался основатель известной в регионе турфирмы «Мир» Сергей Бузько. Ему было 68 лет.
Сергей Бузько в 1984-1990 годах был первым заместителем председателя Бюро Международного Туризма «Спутник» Свердловского обкома ВЛКСМ. В 1991 году он основал одну из первых коммерческих туристских компаний на Урале – турфирму «Мир».
Стараниями Бузько в свое время были запущены первые чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в страны Юго-Восточной Азии. Также он организовывал туры болельщиков из Екатеринбурга на футбольные чемпионаты Мира и Европы.
В последние годы турфирма «Мир» переживала не лучшие времена. Сам Бузько прошел процедуру банкротства.
Сергей Бузько в 1984-1990 годах был первым заместителем председателя Бюро Международного Туризма «Спутник» Свердловского обкома ВЛКСМ. В 1991 году он основал одну из первых коммерческих туристских компаний на Урале – турфирму «Мир».
Стараниями Бузько в свое время были запущены первые чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в страны Юго-Восточной Азии. Также он организовывал туры болельщиков из Екатеринбурга на футбольные чемпионаты Мира и Европы.
В последние годы турфирма «Мир» переживала не лучшие времена. Сам Бузько прошел процедуру банкротства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Nordwind открывает рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
24 апреля 2023
24 апреля 2023