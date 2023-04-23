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На чиновников мэрии закрытого уральского поселка для военных пожаловались в прокуратуру и следственный комитет
Теперь сотрудникам администрации ЗАТО Свободный грозят уголовные дела
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Уральские предприниматели подали заявления в прокуратуру и следственный комитет после того, как из-за действий сотрудников мэрии закрытого городка Свободный они не смогли попасть на заседание комиссии по проведению конкурса по определению управляющей компании для жилых домов в закрытом поселке для военных. Представителям нескольких компаний просто-напросто не выдали пропуски для нахождения на территории военного поселка.
Напомним, мы писали об этом вопиющем случае в городке – несмотря на соблюдение всех норм и правил, коммунальщикам, которые заявились на участие в конкурсе, не только не выдали пропуски, но и вызвали полицию, которая увезла их из здания городской администрации как нарушителей. При этом представителям другой коммунальной организации и того несколько месяцев «морочили голову», несмотря на уже выигранный конкурс, работать они все-таки не смогли, так как сотрудники мэрии не стали подписывать с ними договор в нарушение процедуры – им пришлось даже подавать в суд на чиновников. А прошедшей зимой, в минус 25, жители городка для военных несколько дней сидели без горячей воды и отопления – естественно, из-за коммунальных аварий.
К слову, действующий глава города является экс-полицейским. Однако его бывшие подчиненные и коллеги не стали составлять никаких протоколов и возбуждать дела по факту нахождения коммунальщиков на территории закрытого городка – представители компаний смогли доказать, что заранее запрашивали пропуски у чиновников, однако по некоей причине документы так и не были оформлены.
В самом заявлении в СК и надзорное ведомство описаны все подробности того, как мэрия по сути препятствовала предпринимателям участвовать в конкурсе (вероятно, есть какие-то другие, более милые сердцу чиновников организации?).
Кстати, после этой истории с недопуском и вызовом полиции Федеральная антимонопольная служба проверила исполнение чиновниками Свободного законодательства и прямо указала так:
Теперь Следственный комитет будет проверять, почему сотрудники мэрии решают, кого допустить до конкурса (ну точнее, кого впустить в город, а кого – нет), а также
«создает ли это предпосылки к формированию групп аффилированных лиц, стремящихся использовать должностное положение в целях обогащения, вопреки законам государства и нравственности».
Проверка может пройти сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, одна из которых о превышении должностных полномочий.
А пока уральские предприниматели пытаются добиться справедливости через прокуратуру и следственный комитет, чиновники закрытого города закупают новое оборудование для коммунальщиков, точнее, обновляют инфраструктуру. Так, мы обнаружили госзакупку аж на 240 миллионов рублей – что для городка с населением менее 8 тысяч жителей является вполне себе значительной суммой. Остается, конечно, главный вопрос – почему сотрудники мэрии так сильно препятствуют появлению в городе управляющих компаний, которые не находятся в прямой зависимости от чиновничьих «царьков»?
Редакция продолжит внимательно следить за этой историей.
Напомним, мы писали об этом вопиющем случае в городке – несмотря на соблюдение всех норм и правил, коммунальщикам, которые заявились на участие в конкурсе, не только не выдали пропуски, но и вызвали полицию, которая увезла их из здания городской администрации как нарушителей. При этом представителям другой коммунальной организации и того несколько месяцев «морочили голову», несмотря на уже выигранный конкурс, работать они все-таки не смогли, так как сотрудники мэрии не стали подписывать с ними договор в нарушение процедуры – им пришлось даже подавать в суд на чиновников. А прошедшей зимой, в минус 25, жители городка для военных несколько дней сидели без горячей воды и отопления – естественно, из-за коммунальных аварий.
К слову, действующий глава города является экс-полицейским. Однако его бывшие подчиненные и коллеги не стали составлять никаких протоколов и возбуждать дела по факту нахождения коммунальщиков на территории закрытого городка – представители компаний смогли доказать, что заранее запрашивали пропуски у чиновников, однако по некоей причине документы так и не были оформлены.
В самом заявлении в СК и надзорное ведомство описаны все подробности того, как мэрия по сути препятствовала предпринимателям участвовать в конкурсе (вероятно, есть какие-то другие, более милые сердцу чиновников организации?).
Фрагмент заявления в Следственный комитет
Кстати, после этой истории с недопуском и вызовом полиции Федеральная антимонопольная служба проверила исполнение чиновниками Свободного законодательства и прямо указала так:
«Организатор торгов в лице Администрации ГО ЗАТО Свободный недобросовестно противодействовал участию представителей «Уралгазспецстрой» и «Тепло-НТ» в проведении конкурса» (документ имеется в распоряжении редакции).
Теперь Следственный комитет будет проверять, почему сотрудники мэрии решают, кого допустить до конкурса (ну точнее, кого впустить в город, а кого – нет), а также
«создает ли это предпосылки к формированию групп аффилированных лиц, стремящихся использовать должностное положение в целях обогащения, вопреки законам государства и нравственности».
Проверка может пройти сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, одна из которых о превышении должностных полномочий.
А пока уральские предприниматели пытаются добиться справедливости через прокуратуру и следственный комитет, чиновники закрытого города закупают новое оборудование для коммунальщиков, точнее, обновляют инфраструктуру. Так, мы обнаружили госзакупку аж на 240 миллионов рублей – что для городка с населением менее 8 тысяч жителей является вполне себе значительной суммой. Остается, конечно, главный вопрос – почему сотрудники мэрии так сильно препятствуют появлению в городе управляющих компаний, которые не находятся в прямой зависимости от чиновничьих «царьков»?
Редакция продолжит внимательно следить за этой историей.
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