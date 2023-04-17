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Мэрия уральской столицы намерена выделить полмиллиарда рублей на ремонт девяти улиц
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии уральской столицы готовы выделить почти полмиллиарда рублей на ремонт девяти улиц. В минувшую пятницу, 21 апреля, на сайте госзакупок появилось два аукциона на ремонт городских дорог, объявленных МКУ Екатеринбурга «Городское благоустройство».
Первый контракт был объявлен в 280,2 миллиона рублей. Предполагается, что за эти деньги должны будут быть отремонтированы:
– проспект Космонавтов от Бакинских Комиссаров до дома № 199 по проспекту Космонавтов;
– улица Ломоносова от Коммунистической до Кировградской;
– улица Электриков от Фронтовых Бригад до дома № 29 по улице Электриков;
– улица Маяковского.
Второй контракт городские власти оценили в 204,7 миллиона. Эту сумму хотят выделить на ремонт:
– улицы Щорса от Московской до 8 Марта;
– улицы Ангарская от Технической до Строителей;
– улицы Мурзинская;
– проезд Горнистов от Испытателей до дома №14 по проезду Горнистов;
– проезд от дома №21 к3 на улице Готвальда.
Общая протяженность дорог, которые хотят отремонтировать, составляет 9,57 километра. Заявки будут принимать до 4 мая.
Первый контракт был объявлен в 280,2 миллиона рублей. Предполагается, что за эти деньги должны будут быть отремонтированы:
– проспект Космонавтов от Бакинских Комиссаров до дома № 199 по проспекту Космонавтов;
– улица Ломоносова от Коммунистической до Кировградской;
– улица Электриков от Фронтовых Бригад до дома № 29 по улице Электриков;
– улица Маяковского.
Второй контракт городские власти оценили в 204,7 миллиона. Эту сумму хотят выделить на ремонт:
– улицы Щорса от Московской до 8 Марта;
– улицы Ангарская от Технической до Строителей;
– улицы Мурзинская;
– проезд Горнистов от Испытателей до дома №14 по проезду Горнистов;
– проезд от дома №21 к3 на улице Готвальда.
Общая протяженность дорог, которые хотят отремонтировать, составляет 9,57 километра. Заявки будут принимать до 4 мая.
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