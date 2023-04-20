Нижнему Тагилу на строительство станции водоподготовки выделили 950 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Нижнему Тагилу направят свыше 950 миллионов рублей на начало строительства станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск.Соответствующее решение было принято на заседании правительства Свердловской области. Ожидается, что новая станция водоподготовки позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел, построенный в 1970-е годы, и обеспечить надлежащее качество питьевой воды в домах более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила.Согласно принятому постановлению, в 2023-2024 годах на начало строительства «Южной» из федерального бюджета направят 887 миллионов рублей, из областного – 66,7 миллиона рублей, из местного – 105,9 миллиона рублей.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в рамках проекта планируется возвести станцию водоподготовки с современной линией очистки воды с помощью самопромывных фильтров и предварительным озонированием в районе Черноисточинска. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.