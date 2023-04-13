Частные дома в Свердловской области подорожали на 4,6%





– отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. «На увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а также идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов – небольших по площади коттеджей и недорогих дач. Интерес к объектам индивидуального строительства немного вырос за счет перетекания спроса с рынка квартир, на котором из-за бурного роста цен в последние годы многим уже не по карману жилье нужной площади. Подорожание в большинстве регионов, скорее всего, продолжится – грядет высокий сезон и раскручивается инфляция, которая побуждает собственников переписывать ценники на свои дома»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Частные дома в Свердловской области с начала 2023 года подорожали на 4,6%. Такие данные привели специалисты федерального портала «Мир квартир».Эксперты проанализировали данные в 84 регионах России и выяснили, что за первый квартал этого года частные дома подорожали в 75 регионах, а в девяти – немного подешевели.В Свердловской области средняя цена коттеджа составляет 4 852 264 рубля. Прирост за первый квартал составил 4,6%, а с апреля прошлого года – 2%.В среднем дом в России стоит 6 300 133 рубля. Это на 5,9% больше, чем в начале 2023 года и на 13,9% больше, чем в прошлом году.