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Частные дома в Свердловской области подорожали на 4,6%
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Частные дома в Свердловской области с начала 2023 года подорожали на 4,6%. Такие данные привели специалисты федерального портала «Мир квартир».
Эксперты проанализировали данные в 84 регионах России и выяснили, что за первый квартал этого года частные дома подорожали в 75 регионах, а в девяти – немного подешевели.
В Свердловской области средняя цена коттеджа составляет 4 852 264 рубля. Прирост за первый квартал составил 4,6%, а с апреля прошлого года – 2%.
В среднем дом в России стоит 6 300 133 рубля. Это на 5,9% больше, чем в начале 2023 года и на 13,9% больше, чем в прошлом году.
Эксперты проанализировали данные в 84 регионах России и выяснили, что за первый квартал этого года частные дома подорожали в 75 регионах, а в девяти – немного подешевели.
В Свердловской области средняя цена коттеджа составляет 4 852 264 рубля. Прирост за первый квартал составил 4,6%, а с апреля прошлого года – 2%.
В среднем дом в России стоит 6 300 133 рубля. Это на 5,9% больше, чем в начале 2023 года и на 13,9% больше, чем в прошлом году.
«На увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а также идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов – небольших по площади коттеджей и недорогих дач. Интерес к объектам индивидуального строительства немного вырос за счет перетекания спроса с рынка квартир, на котором из-за бурного роста цен в последние годы многим уже не по карману жилье нужной площади. Подорожание в большинстве регионов, скорее всего, продолжится – грядет высокий сезон и раскручивается инфляция, которая побуждает собственников переписывать ценники на свои дома»,
– отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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