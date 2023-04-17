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В Ревде закрылось почтовое отделение на улице Энгельса
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Ревде закрылась почта на улице Энгельса, 61. Заявляется, что работать почтовое отделение там больше не будет.
Об этом сообщает «Ревдинский рабочий». Людям, которые получали услуги на Энгельса, предлагают ходить на почту на Цветников, 41, однако там, по словам местных жителей, и без того большие очереди.
Ранее в Ревде стало известно о закрытии почтового отделения на Горького, 30, но временно. С 30 мая оно должно вернуться к прежнему режиму работы. Оттуда людей также направляли в отделение на Цветников.
Напомним, что жители поселка Бобровский в Сысертском городском округе Свердловской области совсем остались без почты. Люди вынуждены платить по старым квитанциям.
Об этом сообщает «Ревдинский рабочий». Людям, которые получали услуги на Энгельса, предлагают ходить на почту на Цветников, 41, однако там, по словам местных жителей, и без того большие очереди.
Ранее в Ревде стало известно о закрытии почтового отделения на Горького, 30, но временно. С 30 мая оно должно вернуться к прежнему режиму работы. Оттуда людей также направляли в отделение на Цветников.
Напомним, что жители поселка Бобровский в Сысертском городском округе Свердловской области совсем остались без почты. Люди вынуждены платить по старым квитанциям.
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