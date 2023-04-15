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В Свердловской области жители поселка Бобровский остались без почты
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители поселка Бобровский в Сысертском городском округе Свердловской области возмущены закрытием почтового отделения. Там проживает почти шесть тысяч человек.
С ее слов, в соседнем поселке Поварня, где, по данным на 2010 год, проживало 402 человека, тоже закрывали почту, но после коллективного обращения вернули.
Ранее газета «Наша Сысертскя неделя» сообщала, что почта в Бобровском не работает с начала года. По данным издания, почту закрыли из-за отсутствия желающих работать в ней. С этим муниципалитет ничего не может сделать. По этой причине жители поселка вынуждены платить по старым квитанциям наугад.
«Недавно у нас закрыли почтовое отделение. Почему?! Когда откроют? Теперь мы не можем ни одну квитанцию получить. А как же оплачивать коммунальные услуги? Ни за капремонт, ни за мусор»,
– написала местная жительница в сообществе «Подслушано Сысерть №1».
С ее слов, в соседнем поселке Поварня, где, по данным на 2010 год, проживало 402 человека, тоже закрывали почту, но после коллективного обращения вернули.
Ранее газета «Наша Сысертскя неделя» сообщала, что почта в Бобровском не работает с начала года. По данным издания, почту закрыли из-за отсутствия желающих работать в ней. С этим муниципалитет ничего не может сделать. По этой причине жители поселка вынуждены платить по старым квитанциям наугад.
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