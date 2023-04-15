В Свердловской области жители поселка Бобровский остались без почты





– написала местная жительница в сообществе «Подслушано Сысерть №1». «Недавно у нас закрыли почтовое отделение. Почему?! Когда откроют? Теперь мы не можем ни одну квитанцию получить. А как же оплачивать коммунальные услуги? Ни за капремонт, ни за мусор»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители поселка Бобровский в Сысертском городском округе Свердловской области возмущены закрытием почтового отделения. Там проживает почти шесть тысяч человек.С ее слов, в соседнем поселке Поварня, где, по данным на 2010 год, проживало 402 человека, тоже закрывали почту, но после коллективного обращения вернули.Ранее газета «Наша Сысертскя неделя» сообщала, что почта в Бобровском не работает с начала года. По данным издания, почту закрыли из-за отсутствия желающих работать в ней. С этим муниципалитет ничего не может сделать. По этой причине жители поселка вынуждены платить по старым квитанциям наугад.