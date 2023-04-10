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В столице Урала открылся Дворец водных видов спорта
Экономика
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Накануне в столице Урала состоялось открытие Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Заявляется, что объект является уникальным и не имеет аналогов в России.
Общая площадь спортивного объекта составляет порядка 60 тысяч квадратных метров.
Кроме того, в здании оборудованы специальные комнаты для судей, организаторов соревнований, тренеров и инструкторов. Также, помимо медицинской комнаты и раздевалки, объект имеет зал хореографии для синхронного плавания и сухой зал для подготовки пловцов и спортсменов в дисциплине «прыжки в воду».
Вокруг открывшегося Дворца водных видов спорта обещают создать зону отдыха с ландшафтным озеленением и обустроить пешеходно-дорожную сеть.
Общая площадь спортивного объекта составляет порядка 60 тысяч квадратных метров.
«В нем находятся три профессиональных и два детских бассейна. Площадь зеркала воды всех бассейнов составляет более трех тысяч квадратных метров. А трибуны в главном соревновательном зале вмещают пять тысяч зрителей»,
– рассказали в мэрии.
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Кроме того, в здании оборудованы специальные комнаты для судей, организаторов соревнований, тренеров и инструкторов. Также, помимо медицинской комнаты и раздевалки, объект имеет зал хореографии для синхронного плавания и сухой зал для подготовки пловцов и спортсменов в дисциплине «прыжки в воду».
Вокруг открывшегося Дворца водных видов спорта обещают создать зону отдыха с ландшафтным озеленением и обустроить пешеходно-дорожную сеть.
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
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