В столице Урала открылся Дворец водных видов спорта





– рассказали в мэрии. «В нем находятся три профессиональных и два детских бассейна. Площадь зеркала воды всех бассейнов составляет более трех тысяч квадратных метров. А трибуны в главном соревновательном зале вмещают пять тысяч зрителей»,

Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф

Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в столице Урала состоялось открытие Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Заявляется, что объект является уникальным и не имеет аналогов в России.Общая площадь спортивного объекта составляет порядка 60 тысяч квадратных метров.Кроме того, в здании оборудованы специальные комнаты для судей, организаторов соревнований, тренеров и инструкторов. Также, помимо медицинской комнаты и раздевалки, объект имеет зал хореографии для синхронного плавания и сухой зал для подготовки пловцов и спортсменов в дисциплине «прыжки в воду».Вокруг открывшегося Дворца водных видов спорта обещают создать зону отдыха с ландшафтным озеленением и обустроить пешеходно-дорожную сеть.