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В столице Урала открылся Дворец водных видов спорта

11.48 Пятница, 14 апреля 2023
Экономика
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Накануне в столице Урала состоялось открытие Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Заявляется, что объект является уникальным и не имеет аналогов в России.

Общая площадь спортивного объекта составляет порядка 60 тысяч квадратных метров.

«В нем находятся три профессиональных и два детских бассейна. Площадь зеркала воды всех бассейнов составляет более трех тысяч квадратных метров. А трибуны в главном соревновательном зале вмещают пять тысяч зрителей»,

– рассказали в мэрии.



Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф


Кроме того, в здании оборудованы специальные комнаты для судей, организаторов соревнований, тренеров и инструкторов. Также, помимо медицинской комнаты и раздевалки, объект имеет зал хореографии для синхронного плавания и сухой зал для подготовки пловцов и спортсменов в дисциплине «прыжки в воду».

Вокруг открывшегося Дворца водных видов спорта обещают создать зону отдыха с ландшафтным озеленением и обустроить пешеходно-дорожную сеть.


Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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