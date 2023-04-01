Жилищные субсидии получили 18 учителей из свердловских сёл

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала текущего года получили жилищные субсидии 18 учителей из сельской местности. Всего на это дело из областного бюджета было выделено около 50 миллионов рублей.Как уточнили в департаменте информационной политики региона, эти деньги можно потратить только на приобретение или строительство жилого дома. Кроме того, педагоги, получившие жилищные субсидии, обязуются проработать в школе того населенного пункта, где приобретается жилье, не менее пяти лет.Отмечается, что такая программа действует в регионе с 2018 года. За это время, как утверждается, социальные выплаты получили более двух сотен учителей.