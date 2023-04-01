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Жилищные субсидии получили 18 учителей из свердловских сёл
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала текущего года получили жилищные субсидии 18 учителей из сельской местности. Всего на это дело из областного бюджета было выделено около 50 миллионов рублей.
Как уточнили в департаменте информационной политики региона, эти деньги можно потратить только на приобретение или строительство жилого дома. Кроме того, педагоги, получившие жилищные субсидии, обязуются проработать в школе того населенного пункта, где приобретается жилье, не менее пяти лет.
Отмечается, что такая программа действует в регионе с 2018 года. За это время, как утверждается, социальные выплаты получили более двух сотен учителей.
Как уточнили в департаменте информационной политики региона, эти деньги можно потратить только на приобретение или строительство жилого дома. Кроме того, педагоги, получившие жилищные субсидии, обязуются проработать в школе того населенного пункта, где приобретается жилье, не менее пяти лет.
Отмечается, что такая программа действует в регионе с 2018 года. За это время, как утверждается, социальные выплаты получили более двух сотен учителей.
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