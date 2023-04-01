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Urent не будет сдавать в прокат свои самокаты в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Компания Urent, сдающая в аренду электросамокаты, приняла решение в 2023 году не запускать кикшеринговый сервис в Екатеринбурге. Об этом представители компании сообщили в своем телеграм-канале в ответ на вопрос о том, когда сервис заработает в уральской столице.
Впервые электросамокаты компании Urent появились в столице Урала в 2021 году.
«К сожалению в этом сезоне в вашем городе сервис открываться не будет. Мы передали ваше пожелание руководству. Возможно, в следующем сезоне самокаты будут доступны в вашем городе»,
– говорится в сообщении.
Впервые электросамокаты компании Urent появились в столице Урала в 2021 году.
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