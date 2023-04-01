Urent не будет сдавать в прокат свои самокаты в Екатеринбурге





– говорится в сообщении. «К сожалению в этом сезоне в вашем городе сервис открываться не будет. Мы передали ваше пожелание руководству. Возможно, в следующем сезоне самокаты будут доступны в вашем городе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Компания Urent, сдающая в аренду электросамокаты, приняла решение в 2023 году не запускать кикшеринговый сервис в Екатеринбурге. Об этом представители компании сообщили в своем телеграм-канале в ответ на вопрос о том, когда сервис заработает в уральской столице.Впервые электросамокаты компании Urent появились в столице Урала в 2021 году.