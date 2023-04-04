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Авиакомпания Red Wings объявила прямые рейсы из Екатеринбурга в Караганду
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings объявила запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Караганду (Казахстан). Сообщается, что первый вылет из «Кольцово» по этому направлению запланирован на 30 апреля, а обратный – на 1 мая.
Предполагается, что полеты будут выполняться по воскресеньям и понедельникам на самолетах SSJ 100.
В пресс-службе Red Wings сообщают, что билеты уже появились на сайте перевозчика, однако корреспонденту «Вечерних ведомостей» найти их не удалось.
Тем не менее данный рейс уже присутствует на сайте «Кольцово». По данным, опубликованным на портале аэропорта, указано, что авиакомпания будет перевозить пассажиров по данному рейсу в период с 30 апреля по 22 октября.
Предполагается, что полеты будут выполняться по воскресеньям и понедельникам на самолетах SSJ 100.
В пресс-службе Red Wings сообщают, что билеты уже появились на сайте перевозчика, однако корреспонденту «Вечерних ведомостей» найти их не удалось.
Тем не менее данный рейс уже присутствует на сайте «Кольцово». По данным, опубликованным на портале аэропорта, указано, что авиакомпания будет перевозить пассажиров по данному рейсу в период с 30 апреля по 22 октября.
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