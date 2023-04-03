Спрос на новостройки в Екатеринбурге вырос на 5,9%





– рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. «В первом квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки, хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками. Согласно данным из нашего каталога скидок и акций от застройщиков, и сейчас в России в 52% объектов есть скидки. Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства. Но вряд ли стоит ждать снижения, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов. Более сдержанное ценообразование может быть только в новых проектах»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге спрос на новостройки в первом квартале 2023 года вырос на 5,9%. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».В среднем по России спрос на новостройки вырос на 4,8%, а в Екатеринбурге – на 5,9%. Посетители платформы чаще на 19,3% стали интересоваться квартирами со свободной планировкой, на 12% – многокомнатными квартирами, на 6,2% – двухкомнатными, на 4,7% — однокомнатными, на 3,7% – трехкомнатными, на 0,3% – студиями.Стоимость квадратного метра в новостройках в Екатеринбурге за квартал увеличилась на 0,7%, а за год – на 8,8%. Сейчас средняя стоимость «квадрата» – 120 338 рублей.Объем предложения на первичном рынке недвижимости в столице Урала в первом квартале этого года вырос на 1,1%, в среднем по России – на 12,5%.