«Уралэлектромедь» автоматизировала систему циркуляции электролита





– подчеркнул он. «Мы совершенствуем производственные процессы за счет современных технологий, чтобы качество новых марок медных порошков всегда отвечало требованиям заказчиков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме на предприятии АО «Уралэлектромедь» в цехе медных порошков автоматизировали системы корректировки состава электролита на пятой и шестой циркуляциях.По словам начальника цеха медных порошков АО «Уралэлектромедь» Антона Давлетшина, автоматизация позволила исключить человеческий фактор и стабилизировать корректировку состава электролита.АО «Уралэлектромедь» выпускает более 30 марок медных порошков дисперсностью от 5 мкм и до 600 мкм методом электролиза. Поэтому важно, чтобы электролите концентрация меди и серной кислоты была всегда в требуемом диапазоне.Раньше в случае изменения параметров электролизник вручную выполнял корректировку – открывал на трубопроводе запорную арматуру и, например, добавлял деионизованную воду. Теперь эту работу выполнит автоматизированная система, а электролизник будет только контролировать процесс корректировки состава электролита через сенсорную панель управления.В ходе модернизации были смонтированы новые трубопроводы из нержавеющей стали, установлена запорная арматура, датчики-концентратомеры, которые подают электрический сигнал на шкафы управления. Вся мнемосхема отображается на сенсорном экране.В монтаже автоматизированной системы принимали участие работники управления проектных работ, цеха централизованного ремонта, управления электронных систем и отдела автоматизации.