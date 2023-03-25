Жители поселка Пышма выступили против строительства трассы через их населенный пункт

Фото: пресс-служба свердловского обкома КПРФ





– рассказал Александр Ивачёв. «Оказывается, еще 10 лет назад дорога по проекту шла в обход Пышмы, однако после общественных слушаний с участием целых 19 человек администрация приняла решение пустить трассу прямо через поселок»,

Фото: пресс-служба свердловского обкома КПРФ





– прокомментировал Ивачёв. «"Конечно, проект можно было бы изменить, но пока это будет происходить, на дороге будут гибнуть люди". Почему на четырехполосной скоростной трассе с нерегулируемыми пешеходными переходами из одной части поселка в другую будет гибнуть меньше, не совсем понятно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители поселка городского типа Пышма выступили против решения властей построить через их населенный пункт участок трассы Екатеринбург – Тюмень, который должен стать частью европейского транспортного маршрута Е 22 (Холидей, Великобритания, – Ишим).Об этом они заявили в ходе встречи с депутатами, чиновниками и строителями из «Уралуправтодора». Собрание вел депутат свердловского Заксобрания от КПРФ Александр Ивачёв, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского отделения партии.По его словам, почти вся социальная инфраструктура: детский сад, школа, медицинские и культурные учреждения, – находятся на одной стороне поселка и уже разделены существующей двухполосной трассой. И теперь сельчане опасаются расширения дороги до четырех полос, так как в таком случае дома могут оказаться всего в десяти метрах от дороги, по которой будут ежедневно проноситься машины.Именно по этой причине местные жители призвали пересмотреть проект и пустить дорогу в обход поселку, как было сделано с Камышловом, Талицей, Тугулымом, Белоярским и Богдановичем.По словам лидера свердловских коммунистов, позиция чиновников и строителей лукава в этом вопросе лукава. Они ссылаются на слушанья, на которых якобы 17 человек проголосовали против строительства трассы в обход.Он также отметил, что прокладка дороги в обход поселка обойдется на 3,5 – 5 миллиардов рублей дороже. Именно этот факт депутат от КПРФ считает главной причиной строительства трассы через Пышму.