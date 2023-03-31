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В Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей приостановили работу два автобусных маршрута
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле приостановили работу двух автобусных маршрутов. Причиной стал дефицит кадров у одного из перевозчиков. Сейчас он старается найти новых водителей.
Об этом сообщили в управлении городском хозяйством Нижнего Тагила в комментариях на странице «ВКонтакте» мэра Владислава Пинаева. Речь идет о маршрутах №43 «ТРЦ "Райт" – ГГМ улица Булата Окуджавы» и №49 «ГГМ (магазин "Европейский") – Тагилстрой (ДК "Огнеупорщик")».
Там также сообщили, что к руководителю транспортной организации ООО «Техноком», обслуживающей данные маршруты, были применены санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.
Об этом сообщили в управлении городском хозяйством Нижнего Тагила в комментариях на странице «ВКонтакте» мэра Владислава Пинаева. Речь идет о маршрутах №43 «ТРЦ "Райт" – ГГМ улица Булата Окуджавы» и №49 «ГГМ (магазин "Европейский") – Тагилстрой (ДК "Огнеупорщик")».
Там также сообщили, что к руководителю транспортной организации ООО «Техноком», обслуживающей данные маршруты, были применены санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.
«После укомплектования водительского состава работа на маршруте будет возобновлена»,
– заявили в администрации города.
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