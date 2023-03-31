Екатеринбуржцы тратят в среднем 3,8 тысячи рублей в месяц на лекарства

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Средняя российская семья тратит на лекарства 3,3 тысячи рублей в месяц. У екатеринбуржцев за этот же период на медикаменты в среднем уходит 3,8 тысячи рублей. Такие сведения приводят эксперты Финансового университета при правительстве России и страховой компании «Ингосстрах».Наибольшие расходы на лекарства, по данным исследователей, также фиксируют в Москве, где семьи тратят 4,8 тысячи рублей в месяц, Санкт-Петербурге (4,2 тысячи рублей), Хабаровске (3,6 тысячи рублей) и Ярославле (также 3,6 тысячи рублей).В среднем 4,4% опрошенных в России ответили, что испытывают постоянные проблемы с доступом к медикаментам из-за их недоступности или высокой стоимости. Самое большое число семей, испытывающих проблемы с доступом к медикаментам, отмечено в Уфе (7,8%), Челябинске (7,6%), Кемерово (7,2%), Санкт-Петербурге (7%), Новосибирске (7%) и Новокузнецке (7%).Для сравнения в уральской столице о трудностях при покупке лекарств заявили 6,3% опрошенных, в Ярославле – 6,2%, в Москве – 3,9%, Хабаровске – 3,2%,Кроме того, более половины участников (58,3%) исследования сообщили, что доступность лекарственных средств за последние год снизилась. Считают, что медикаменты стали более доступными, 7,3% опрошенных. Еще 34,4% уверены, что доступность осталась той же, что и в прошлом году.