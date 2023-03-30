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В столице Урала хотят обязать девелоперов согласовывать внешний вид новостроек
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют вновь запустить систему согласования архитектурно-градостроительного облика новых зданий. Городские власти хотят уже с сентября обязать девелоперов согласовывать внешний вид новостроек.
Соответствующий пункт был внесен в Градостроительный кодекс. Согласно документу, теперь местные власти должны будут указать на картах градостроительного зонирования территории, где будут действовать определенные требования к облику зданий.
Из проекта постановления известно, что регламент может предусматривать следующие параметры:
– объемно-планировочным характеристикам объекта;
– колористическим и стилистическим характеристикам зданий;
– отделочным материалам и остеклению фасадов;
– подсветке фасадов зданий, строений и сооружений;
– организации входных групп.
Предполагается, что согласовывать внешний вид новостроек будет специально созданная комиссия, в состав которой войдут областные и городские чиновники, градостроители, урбанисты, архитекторы, экономисты, экологи, историки и археологи.
Соответствующий пункт был внесен в Градостроительный кодекс. Согласно документу, теперь местные власти должны будут указать на картах градостроительного зонирования территории, где будут действовать определенные требования к облику зданий.
Из проекта постановления известно, что регламент может предусматривать следующие параметры:
– объемно-планировочным характеристикам объекта;
– колористическим и стилистическим характеристикам зданий;
– отделочным материалам и остеклению фасадов;
– подсветке фасадов зданий, строений и сооружений;
– организации входных групп.
Предполагается, что согласовывать внешний вид новостроек будет специально созданная комиссия, в состав которой войдут областные и городские чиновники, градостроители, урбанисты, архитекторы, экономисты, экологи, историки и археологи.
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