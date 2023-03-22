В филиал «Уралэлектромеди» в Кировграде поступил новый экскаватор-погрузчик





– рассказал начальник тракторного парка автотранспортного цеха филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» Сергей Ошурков. «Ковш с функцией "челюсти" удобен для загрузки сырья в кузов машины при нехватке высоты. Есть функция крабового хода: в ограниченном пространстве экскаватор может подъехать к месту работы боком. Есть функция уменьшения радиуса разворота: может разворачиваться практически на месте»,

Фото: пресс-служба УГМК





– поделился своими впечатлениями Учакин. «Намного быстрее и точнее получается, чем рычагами на прежнем экскаваторе. Коробка передач – "автомат". Просторная кабина с хорошим круговым обзором. На информативном табло отражаются параметры работы. Для холодов предусмотрен отопитель салона, для жары – кондиционер»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Кировграде в филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» поступил новый экскаватор-погрузчик с расширенным функционалом. Агрегат имеет объем ковша 1,1 квадратного метра и может поднять за один раз груз весом до 3 тонн.Технику задействуют в цехе подготовки шихты (смеси исходных материалов) на подборе сырья и формировании отвалов, зачистке площадей, уборке территории филиала от снега и мусора.Кроме того, экскаваторное оборудование имеет телескопическую стрелу. Благодаря ей машинист способен выполнять работы на большем расстоянии. Перемещающая каретка позволит расширить рабочую зону экскаватора.Как рассказал машинист новой техники Алексей Учакин, он управляет стрелой и ковшом с помощью джойстика.