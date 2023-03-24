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В уральской столице на 20% упали продажи новостроек
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
За февраль 2023 года в Екатеринбурге было продано более 58 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% меньше среднемесячного объема реализованных метров жилой недвижимости в 2022 году, составившему 75,8 тысячи квадратных метров.
Такие данные приводит Уральская палата недвижимости со ссылкой на аналитический сервис «Объектив.рф», проанализировавший данные Росреестра за первые два месяца этого года.
Отмечается, что 71% сделок в феврале 2023 года были совершены с привлечением ипотеки.
Больше всего жилья было приобретено у TEN Девелопмент. За январь-февраль компания реализовала 16,2 тысячи квадратных метров жилой надвижимости. Среди его проектов «Русь», «Екатерининский парк», «Основинские кварталы» и другие.
На втором месте оказался застройщик ГК Кортрос, реализовавший более 13 тысяч квадратных метров жилья в таких проектах как ЖК «Олимпика», Eleven, «Кварталы конструктивизма» и других.
«Атомстройкомплекс» занявший третье место в этом рейтинге за два первых месяца года продал более 9,7 тысячи квадратных метров жилья. В ЖК «Просторы» и Discovery Residence.
Группа ЛСР реализовала 9,3 тысячи квадратных метров жилой надвижимости в ЖК «Меридиан», ЖК «Мичуринский» и ЖК «Малахит». Брусника – 8,9 тысячи квадратных метров в квартале «Депо» на Сортировке, а также в «Южных кварталах» на Юго-Западе и жилом комплексе в Академическом районе.
Такие данные приводит Уральская палата недвижимости со ссылкой на аналитический сервис «Объектив.рф», проанализировавший данные Росреестра за первые два месяца этого года.
Отмечается, что 71% сделок в феврале 2023 года были совершены с привлечением ипотеки.
Больше всего жилья было приобретено у TEN Девелопмент. За январь-февраль компания реализовала 16,2 тысячи квадратных метров жилой надвижимости. Среди его проектов «Русь», «Екатерининский парк», «Основинские кварталы» и другие.
На втором месте оказался застройщик ГК Кортрос, реализовавший более 13 тысяч квадратных метров жилья в таких проектах как ЖК «Олимпика», Eleven, «Кварталы конструктивизма» и других.
«Атомстройкомплекс» занявший третье место в этом рейтинге за два первых месяца года продал более 9,7 тысячи квадратных метров жилья. В ЖК «Просторы» и Discovery Residence.
Группа ЛСР реализовала 9,3 тысячи квадратных метров жилой надвижимости в ЖК «Меридиан», ЖК «Мичуринский» и ЖК «Малахит». Брусника – 8,9 тысячи квадратных метров в квартале «Депо» на Сортировке, а также в «Южных кварталах» на Юго-Западе и жилом комплексе в Академическом районе.
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