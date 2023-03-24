В уральской столице на 20% упали продажи новостроек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За февраль 2023 года в Екатеринбурге было продано более 58 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% меньше среднемесячного объема реализованных метров жилой недвижимости в 2022 году, составившему 75,8 тысячи квадратных метров.Такие данные приводит Уральская палата недвижимости со ссылкой на аналитический сервис «Объектив.рф», проанализировавший данные Росреестра за первые два месяца этого года.Отмечается, что 71% сделок в феврале 2023 года были совершены с привлечением ипотеки.Больше всего жилья было приобретено у TEN Девелопмент. За январь-февраль компания реализовала 16,2 тысячи квадратных метров жилой надвижимости. Среди его проектов «Русь», «Екатерининский парк», «Основинские кварталы» и другие.На втором месте оказался застройщик ГК Кортрос, реализовавший более 13 тысяч квадратных метров жилья в таких проектах как ЖК «Олимпика», Eleven, «Кварталы конструктивизма» и других.«Атомстройкомплекс» занявший третье место в этом рейтинге за два первых месяца года продал более 9,7 тысячи квадратных метров жилья. В ЖК «Просторы» и Discovery Residence.Группа ЛСР реализовала 9,3 тысячи квадратных метров жилой надвижимости в ЖК «Меридиан», ЖК «Мичуринский» и ЖК «Малахит». Брусника – 8,9 тысячи квадратных метров в квартале «Депо» на Сортировке, а также в «Южных кварталах» на Юго-Западе и жилом комплексе в Академическом районе.