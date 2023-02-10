Зарплата на Урале за год выросла в среднем на 5%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Уральском федеральном округе зарплата в 2022 году в среднем выросла на 5%. К таким выводам пришли аналитики «Банка данных заработных плат» сервиса по поиску работы hh.ru.Фактический ежемесячный доход в прошлом году в УрФО составил 63 487 рублей. Это на 5% больше показателей 2021 года.В среднем по стране зарплата работников компаний выросла за год почти на 5 тысяч рублей и достигла 87 947 рублей (+5,6%).Наилучшую динамику (+11%) по итогам 2022 года показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти. В Москве и Московской области зарплаты за год увеличились только на 6%, но все еще остаются самыми высокими в стране – 117 840 тысяч рублей.