В Свердловской области снизился уровень конкуренции за рабочие места

«Очевидно, что в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Эти масштабные процессы оказывают огромное влияние на рынок труда и структуру востребованного персонала у работодателей. Ко многим из тех профессий, которые уже давно находятся в дефиците, прибавилось еще несколько, чья востребованность усилится на фоне отсутствия достаточного числа таких специалистов», –комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области стало проще искать работу. Уровень конкуренции среди соискателей снизился. К таким выводам пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru.По данным за январь этого года, на одну вакансию в области приходится всего три активных резюме. Это на 0,3 пункта меньше, чем в декабре прошлого года. Нормой же считается уровень конкуренции с 5-6 пунктов.Проще всего найти работу специалистам из сферы «Добыча сырья». На одну вакансию в этой сфере приходится 0,3 резюме. Также крайне низкая конкуренция наблюдается в сферах «Банки, инвестиции, лизинг» (0,5 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по 0,6).