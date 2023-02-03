Свердловские предприниматели получат поддержку при выходе на маркетплейс

«С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения. В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70 тысячам показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж», – заявила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Предпринимателям в Свердловской области стала доступна новая мера поддержки. Минэкономразвития России и Ozon на базе региональных центров «Мой бизнес» запустили акцию для бизнеса, планирующего выйти на маркетплейс.В департаменте информполитики региона рассказали, что будущие продавцы получат баллы на продвижение своих товаров и консультации от экспертов Ozon. Услугу можно получить в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное предпринимательской инициативы».Программа поддержки доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые раньше не продавали товары на Ozon.