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Свердловские предприниматели получат поддержку при выходе на маркетплейс
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Предпринимателям в Свердловской области стала доступна новая мера поддержки. Минэкономразвития России и Ozon на базе региональных центров «Мой бизнес» запустили акцию для бизнеса, планирующего выйти на маркетплейс.
В департаменте информполитики региона рассказали, что будущие продавцы получат баллы на продвижение своих товаров и консультации от экспертов Ozon. Услугу можно получить в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное предпринимательской инициативы».
Программа поддержки доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые раньше не продавали товары на Ozon.
В департаменте информполитики региона рассказали, что будущие продавцы получат баллы на продвижение своих товаров и консультации от экспертов Ozon. Услугу можно получить в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное предпринимательской инициативы».
«С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения. В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70 тысячам показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж», – заявила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Программа поддержки доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые раньше не продавали товары на Ozon.
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