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Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 56 тысяч рублей
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Средняя зарплата в Свердловской области за 2022 год выросла на 13.4% до 56 705 рублей. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Так, исходя из сведений Свердловскстата, наибольшая зарплата у учёных, занимающихся научными исследованиями и разработками – они получают 100 6644 рубля в среднем. Поменьше получают айтишники – 92 489 рублей. С ними в тройке лидеров оказались специалисты сферы финансов и страхования – 87 985 рублей.
Самые маленькие зарплаты оказались в сфере образования – 45 953 рубля, сельского хозяйства – 44 176 рублей, гостиниц и общепита – 30 473 рубля.
Так, исходя из сведений Свердловскстата, наибольшая зарплата у учёных, занимающихся научными исследованиями и разработками – они получают 100 6644 рубля в среднем. Поменьше получают айтишники – 92 489 рублей. С ними в тройке лидеров оказались специалисты сферы финансов и страхования – 87 985 рублей.
Самые маленькие зарплаты оказались в сфере образования – 45 953 рубля, сельского хозяйства – 44 176 рублей, гостиниц и общепита – 30 473 рубля.
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