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Крупнейший банк Крыма заходит в Екатеринбург
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге заходит Российский национальный коммерческий банк, головной офис которого располагается в Симферополе.
Согласно информации на сайте РНКБ, новый офис банка появится в бизнес-центре «Палладиум» на улице Хохрякова, 10 в Екатеринбурге. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы.
Отметим, что РНКБ – крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя. Кредитная организация создана в январе 1991 года. Банк широко представлен в Южном федеральном округе, также его офисы есть в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени.
С 2014 года РНКБ находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады и ряда других стран.
Согласно информации на сайте РНКБ, новый офис банка появится в бизнес-центре «Палладиум» на улице Хохрякова, 10 в Екатеринбурге. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы.
Отметим, что РНКБ – крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя. Кредитная организация создана в январе 1991 года. Банк широко представлен в Южном федеральном округе, также его офисы есть в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени.
С 2014 года РНКБ находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады и ряда других стран.
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