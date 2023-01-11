Крупнейший банк Крыма заходит в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге заходит Российский национальный коммерческий банк, головной офис которого располагается в Симферополе.Согласно информации на сайте РНКБ, новый офис банка появится в бизнес-центре «Палладиум» на улице Хохрякова, 10 в Екатеринбурге. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы.Отметим, что РНКБ – крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя. Кредитная организация создана в январе 1991 года. Банк широко представлен в Южном федеральном округе, также его офисы есть в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Тюмени.С 2014 года РНКБ находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады и ряда других стран.