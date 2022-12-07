В Свердловской области подорожали овощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области дорожают овощи и фрукты. За неделю больше всего цена выросла на огурцы (+16,5%). Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 12 декабря, за неделю свежие огурцы подорожали на 16,5% – до 154 рублей за килограмм. Лук репчатый подорожал на 6% (30 рублей за кг), капуста белокочанная – на 3,3% (22,8 рубля за кг), морковь – почти на 3% (30,7 рубля за кг).Также подорожали фрукты: яблоки – на 3% (101,8 рубля за кг), а бананы на 3,4% (105 рублей за кг).Кроме того, на 3% подорожали конфеты (438,7 рубля за кг), на 2,7% – маргарин (264 рублей за кг), на 2,3% – яйца куриные (79,5 рубля за кг).Но есть и снижение цен на некоторые продукты. Например, сосиски и сардельки подешевели на 4,8% (505,7 рубля за кг), мясные консервы для детского питания – на 3,3% (1 009 рублей за кг), крупа гречневая – на 2,9% (117,8 рубля за кг), помидоры – на 2,6% (135 рублей за кг).