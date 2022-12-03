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Свердловчане вновь уличили пермяков в производстве фальсифицированной колбасы
Экономика
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь обнаружили посторонние примеси в составе колбасы «Краковская», произведенной в Пермском крае. В говяжьей колбасе были найдены ДНК индейки, курицы и свиньи.
Факт фальсификации колбасы был установлен в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
Специалисты отдела ПЦР-диагностики провели исследования проб полукопченой колбасы «Краковская», сервелата и полукопченой говяжьей колбасы. Во всех изученных пробах были найдены ДНК курицы, при том, что изготовитель не указывал мясо курицы в составе продукта, также в говяжьей колбасе сотрудники ведомства обнаружили ДНК свиньи и индейки.
Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил о факте обнаружения фальсифицированных колбасах в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Данное ведомство ранее направляло пробы в Свердловскую область на изучение в рамках госмониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.
Ранее сообщалось, что в Свердловском референтном центре Россельхознадзора по итогам проведенных в лаборатории исследований пищевой продукции в двух пробах «Краковской» колбасы методом ПЦР обнаружили ДНК курицы, не указанную в составе.
Также в ноябре ведомство сообщило что Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашла в пробе пермской колбасы «Краковская» превышение допустимой концентрации бензпирена, опасного канцерогена.
Факт фальсификации колбасы был установлен в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
Специалисты отдела ПЦР-диагностики провели исследования проб полукопченой колбасы «Краковская», сервелата и полукопченой говяжьей колбасы. Во всех изученных пробах были найдены ДНК курицы, при том, что изготовитель не указывал мясо курицы в составе продукта, также в говяжьей колбасе сотрудники ведомства обнаружили ДНК свиньи и индейки.
Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил о факте обнаружения фальсифицированных колбасах в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Данное ведомство ранее направляло пробы в Свердловскую область на изучение в рамках госмониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.
Ранее сообщалось, что в Свердловском референтном центре Россельхознадзора по итогам проведенных в лаборатории исследований пищевой продукции в двух пробах «Краковской» колбасы методом ПЦР обнаружили ДНК курицы, не указанную в составе.
Также в ноябре ведомство сообщило что Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашла в пробе пермской колбасы «Краковская» превышение допустимой концентрации бензпирена, опасного канцерогена.
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