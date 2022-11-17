Свердловские химики выявили бензпирен в «Краковской» колбасе из Пермского края

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Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора по заказу Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провела исследования пробы полукопченой колбасы «Краковская».По результатам работы химиков-аналитиков центра было установлено, что в составе колбасы, произведенной предприятием из Пермского края, превышено допустимое содержание бензпирена (бензапирена).Бензпирен является один из наиболее сильных канцерогенов, имеющих широкое распространение. Кроме усиления риска возникновения онкологических заболеваний бензпирен может провоцировать мутации, оказывать негативное влияние на эмбрионы, на состав крови. Это вещество проникает комплекс ДНК и ведет к необратимым мутациям.Теперь Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю примет меры в отношении пермского производителя колбасы, чтобы исключить попадание продукта с бензпиреном в магазины.