Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области

«Наиболее востребованными в регионе остаются специалисты сферы продаж – в ноябре для них было открыто более 12 тысяч различных вакансий, это 35% от общего количества предложений о работе. На втором месте по уровню спроса находится рабочий персонал (18% вакансий), на третьем – строители (17%). Также в топ-5 сфер по востребованности у работодателей вошли производственники и специалисты транспорта и логистики (по 13%)», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает расти количество открытых вакансий. Наиболее заметно спрос вырос на медиков. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru.По данным hh.ru, в ноябре в регионе было открыто более 35 тысяч вакансий, что на 3% больше, чем в октябре. На 24% в сравнении с октябрем увеличилось количество вакансий в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика». На 15% выросло число вакансий в сфере «Инсталляция и сервис», на 10% – в сфере «Искусство, развлечения, медиа», на 6% – в сферах «Добыча сырья» и «ИТ, интернет, телеком».При этом в ноябре спрос на некоторых специалистов стал ниже. Например, на 10% меньше вакансий открыто в сфере «Управление персоналом», на 7% – в сфере «Наука, образование».