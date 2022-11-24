Ленинский район Екатеринбурга будет обеспечен бюджетными средствами в разы больше остальных

Если смотреть на расходы из расчёта на 1 квадратный километр территории

17.33 Четверг, 1 декабря 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


На минувшей неделе во время обсуждения бюджетов, выделенных районам Екатеринбурга (напомним, из общей суммы расходов городского бюджета 66,2 млрд рублей районным администрациям распределено 4,67 млрд) депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова возмутило то, что Железнодорожному району на 2023-й год выделено мало денег. В ответ начальник департамента финансов екатеринбургской администрации Анна Турунцева заявила, что сумма выделенных средств зависит от количества работающих в районе муниципальных учреждений, а также от площади района, влияющей в свою очередь на сумму расходов на уборку и благоустройство.

«Вечерние ведомости» решили посчитать, сколько средств выделено районным администрациям из расчёта на 1 квадратный километр территории района и увидели, что самым бюджетообеспеченным в Екатеринбурге является Ленинский район, а самым «обделённым» – Чкаловский. Так, в Ленинском районе на 1 квадратный километр территории потратят более 30 млн рублей, в то время как в Чкаловском – всего чуть более полутора миллионов.



Нужно отметить, что Ленинский и Чкаловский – это самый маленький и самый крупный районы Екатеринбурга соответственно. Значительную часть Чкаловского района, который по площади превосходит ряд суверенных государств (таких как, например, Науру и Тувалу), занимают лесопарки, сельхозугодия и сельские населённые пункты к югу от города, в то время как Ленинскому району подчинён лишь один сельский населённый пункт – посёлок Совхозный.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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