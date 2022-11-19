Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год

15.31 Четверг, 24 ноября 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости


Администрация Екатеринбурга огласила бюджеты районов на 2023 год. Из общей суммы расходов городского бюджета (66,2 миллиарда рублей), районным администрациям выделили 4,67 миллиарда рублей. Больше всего денег получит Кировский район, меньше всего – Академический.

Кировскому району выделили 710 миллионов рублей, Орджоникидзевскому – 672,6 миллиона рублей, Ленинскому – 667,8 миллиона рублей, Октябрьскому – 648,8 миллиона рублей, Чкаловскому – 617,2 миллиона рублей, Верх-Исетскому – 613,9 миллиона рублей, Железнодорожному – 613,5 миллиона рублей, а Академическому – 123,7 миллиона рублей.

Заместитель главы города по экономике Андрей Корюков на заседании бюджетной комиссии гордумы Екатеринбурга объяснил низкое финансирование Академического района тем, что там пока не созданы подведомственные муниципалитету учреждения. Например, уборкой района продолжат заниматься Верх-Исетский и Ленинский ДЭУ.

Согласно докладу начальника департамента финансов Анны Турунцевой, содержание органов управления районов обойдется в 957 миллионов рублей. Это более пятой части от суммарного бюджета районов.

Отметим, что во время обсуждения выделения финансов районным администрациям депутата Александра Колесникова возмутило, что Железнодорожному району, в котором находится его избирательный округ, выделили меньше денег. Представители городской администрации объяснили ему, что траты основаны на количестве муниципальных бюджетных и казенных учреждений и площади районов, от которой зависят расходы на уборку и благоустройство. Однако эти доводы не устроили Колесникова, и он потребовал детальной разбивки по расходам.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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