Проездные для учащихся в Екатеринбурге стоят в два раза дороже, чем в Москве
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Москве анонсировали стоимость проездных для школьников и студентов на следующих год. Оказалось, что москвичам они обойдутся дешевле, чем учащимся в Екатеринбурге.
Согласно данным на сайте Московского метрополитена, проездной в метро на 30 дней для учащихся со 2 января будет стоить 470 рублей, проездной в наземном транспорте – 300 рублей, а единый билет на месяц – 715 рублей.
При этом, по данным на сайте Екарта, стоимость единого проездного на месяц для школьников в Екатеринбурге составляет 1500 рублей. Проездной только на наземный транспорт стоит 960 рублей.
Для студентов в Екатеринбурге единый билет выходит дороже – 1900 рублей. Второй вид проездного для студентов – только на один вид транспорта – стоит 1 250 рублей.
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