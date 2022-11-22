Проездные для учащихся в Екатеринбурге стоят в два раза дороже, чем в Москве

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Москве анонсировали стоимость проездных для школьников и студентов на следующих год. Оказалось, что москвичам они обойдутся дешевле, чем учащимся в Екатеринбурге.Согласно данным на сайте Московского метрополитена, проездной в метро на 30 дней для учащихся со 2 января будет стоить 470 рублей, проездной в наземном транспорте – 300 рублей, а единый билет на месяц – 715 рублей.При этом, по данным на сайте Екарта, стоимость единого проездного на месяц для школьников в Екатеринбурге составляет 1500 рублей. Проездной только на наземный транспорт стоит 960 рублей.Для студентов в Екатеринбурге единый билет выходит дороже – 1900 рублей. Второй вид проездного для студентов – только на один вид транспорта – стоит 1 250 рублей.