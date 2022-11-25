В Свердловской области выросли цены на коммунальные услуги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области увеличилась стоимость коммунальных услуг. В большинстве муниципалитетов рост платы изменится не более чем на 9,5%. Исключением стали Каменск-Уральский и Нижний Тагил.По решению правительства РФ новые тариф на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение вступают в силу с 1 декабря 2022 года, а в следующем году меняться не будут. Федеральный кабмин установил предельные значения, на которые могут вырасти тарифы в регионах. В Свердловской области предел установлен на уровне 9% в среднем с предельно допустимым отклонением по муниципалитетам до +2%.В большинстве муниципалитетов индексация тарифов на коммунальные услуги ограничена 9,5%. Однако в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле депутаты местных дум просили установить более высокие значения – до 11,1%, чтобы реализовать инвестиционные программы в сфере ЖКХ по обновлению коммунальной инфраструктуры.