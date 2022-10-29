В уральской столице за 75,3 миллиона продают помещение «Монетки»
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на продажу помещение супермаркета «Монетка», расположенного на первом этаже жилого дома на улице Щербакова, 47. Его предлагают купить за 75,3 миллиона рублей.
Площадь помещения составляет 1 097 квадратных метров.
На данный момент его арендует компания «Элемент-Трейд», владеющая сетью универсамов «Монетка». Она заключила договор ещё в 2014 году, срок которого истекает в 2025 году.
Для участия в торгах требуется задаток в 753,7 тысячи рублей. Аукцион должен будет пройти 10 ноября.
Площадь помещения составляет 1 097 квадратных метров.
На данный момент его арендует компания «Элемент-Трейд», владеющая сетью универсамов «Монетка». Она заключила договор ещё в 2014 году, срок которого истекает в 2025 году.
Для участия в торгах требуется задаток в 753,7 тысячи рублей. Аукцион должен будет пройти 10 ноября.
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