В уральской столице за 75,3 миллиона продают помещение «Монетки»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге выставили на продажу помещение супермаркета «Монетка», расположенного на первом этаже жилого дома на улице Щербакова, 47. Его предлагают купить за 75,3 миллиона рублей.Площадь помещения составляет 1 097 квадратных метров.На данный момент его арендует компания «Элемент-Трейд», владеющая сетью универсамов «Монетка». Она заключила договор ещё в 2014 году, срок которого истекает в 2025 году.Для участия в торгах требуется задаток в 753,7 тысячи рублей. Аукцион должен будет пройти 10 ноября.