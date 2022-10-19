В голосовании на подключение сел к интернету в Свердловской области лидирует Липино

19.43 Пятница, 28 октября 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников
Минцифры объявило голосование на подключение деревень и сел к высокоскоростному мобильному интернету в 2023 году. Пока жители Свердловской области голосуют не очень активно.

Так, по состоянию на вечер 28 октября проголосовали только чуть более 2600 жителей региона. Напомним, что голосовать можно только за населенные пункты, находящиеся в том регионе, где прописан голосующий.

Пока с большим отрывом лидирует село Липино в Артемовском городском округе. На момент публикации за него отдали 340 голосов. На втором месте – село Мелкозерово (295 голосов).

Отметим, что на момент публикации участие в Челябинской области приняли почти семь тысяч человек. Почему в Свердловской области голосуют пока «вяло» неизвестно. А всего проголосовали почти 238 тысяч человек. Голосование продлится до 12 ноября.

Напомним, что в Минцифре рассказали, что подключат по итогам голосования 1800 населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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