Около миллиарда рублей потратят на празднование 300-летия Екатеринбурга
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На организацию празднования 300-летия Екатеринбурга и Международного фестиваля университетского спорта планируют потратить около миллиарда рублей. Такую сумму озвучил сегодня на брифинге замглавы города Андрей Корюков.
Чиновник напомнил также о новых трамвайных линиях в Академический и Солнечный районы и о проекте наземного метро.
По словам Корюкова, подготовка к празднованию 300-летия города и играм университетских команд идет в полном объеме, соблюдается все сроки.
Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие в августе 2023 года. Тогда же в уральской столице состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.
– Я бы сказал так, что объем инвестиций понятен – это около миллиарда рублей. Объем культурных и праздничных мероприятий пока обсуждается на уровне администрации города. Хотел бы сказать, что эта программа у нас пятилетняя, часть ее уже реализована. Это «Эрмитаж-Урал», Театр кукол, строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму, строительство дорог, ремонты наших учреждений, – рассказал Корюков.
Чиновник напомнил также о новых трамвайных линиях в Академический и Солнечный районы и о проекте наземного метро.
По словам Корюкова, подготовка к празднованию 300-летия города и играм университетских команд идет в полном объеме, соблюдается все сроки.
Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие в августе 2023 года. Тогда же в уральской столице состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.
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