Около миллиарда рублей потратят на празднование 300-летия Екатеринбурга

– Я бы сказал так, что объем инвестиций понятен – это около миллиарда рублей. Объем культурных и праздничных мероприятий пока обсуждается на уровне администрации города. Хотел бы сказать, что эта программа у нас пятилетняя, часть ее уже реализована. Это «Эрмитаж-Урал», Театр кукол, строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму, строительство дорог, ремонты наших учреждений, – рассказал Корюков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости