В магазинах «Лента» в Свердловской области возобновили продажу алкоголя
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В магазинах торговой сети «Лента» в Свердловской области после недели запрета вновь начали продавать алкогольную продукцию.
Напомним, что на прошлой неделе в магазинах «Лента» и «Эконом», а также в некоторых организациях общественного питания области приостановили продажу алкоголя из-за нарушения лицензионных требований.
Однако спустя неделю, как сообщают покупатели, алкогольная продукция в «Ленте» уже продается.
Напомним, что на прошлой неделе в магазинах «Лента» и «Эконом», а также в некоторых организациях общественного питания области приостановили продажу алкоголя из-за нарушения лицензионных требований.
Однако спустя неделю, как сообщают покупатели, алкогольная продукция в «Ленте» уже продается.
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В магазинах «Лента» и «Эконом» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя
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