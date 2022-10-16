– Август и сентябрь стали рекордными в 2022 году по росту кредитования, и мы видим, что спрос на розничные кредиты остается высоким, – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Потребительские кредиты в Свердловской области чаще оформляют женщины, чем мужчины. Такую статистику привел Сбербанк.По статистике Сбербанка, 57% выданных кредитов приходится на долю женщин. Наиболее активно займы оформляют женщины в возрасте от 25 до 45 лет.Кроме того, в большинстве случаев (77,6%) кредиты оформляют люди, которые состоят в браке. Причем, как правило, у них есть высшее или среднее специальное образование. 82% из них ранее уже оформляли потребительский кредит и успешно его погасили.Всего с начала 2022 года свердловчане оформили почти 287 тысяч потребительских кредитов на 40 миллиардов рублей. Выдача кредитов в третьем квартале в два раза превысила показатели второго квартала.