Только треть свердловчан устраивает их зарплата

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Только треть жителей Свердловской области довольны своей заработной платой. К такому выводу пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru после проведения опроса.Текущая зарплата устраивает только 31% свердловчан. При этом однозначно довольны своим доходом 6%, а еще 25% – скорее довольны, чем нет. 65% местных жителей не устраивает их нынешняя зарплата. Остальные затруднились ответить.Чаще всего уровнем заработной платы недовольные представители профессиональных сфер «Безопасность», «Наука, образование», «Госслужба, НКО» и «Медицина, фармацевтика». Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование», «Высший менеджмент», «Закупки», «Добыча сырья» и «Управление персоналом».Кроме того, 24% свердловчан признали, что их доход должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их устраивал. 30% жителей хотели бы, чтоб их зарплата увеличилась в два раза, 17% свердловчан хотят прибавки в 40-50%, 23% работников – прибавки на 20-40%, а еще 5% жителей – прибавки на 10-20%.