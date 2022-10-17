Магазины METRO после масштабного сбоя открылись в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге торговые центры METRO открылись после технических сбоев в ИТ-структуре. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что сегодня по всей России магазины METRO приостановили свою работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.
При этом в METRO отмечают, что заказ через приложение и онлайн-магазин до сих пор недоступны. Однако покупатели могут сделать заказы продуктов через приложение и интернет-магазин СберМаркет. Причины технического сбоя тем временем продолжают выяснять.
Напомним, что сегодня по всей России магазины METRO приостановили свою работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.
«В данный момент торговые центры METRO работают в штатном режиме», – говорится в телеграм-канале компании.
При этом в METRO отмечают, что заказ через приложение и онлайн-магазин до сих пор недоступны. Однако покупатели могут сделать заказы продуктов через приложение и интернет-магазин СберМаркет. Причины технического сбоя тем временем продолжают выяснять.
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