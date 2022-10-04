В Свердловской области снизились цены на продукты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вновь фиксируют снижение цен на продукты, но не на все. Это следует из обновленных данных Свердловскстата.Согласно данным на 10 октября, в регионе на 5,6% подешевели яблоки (101,2 рубля за кг), на 2,65% – фруктово-ягодные консервы для детского питания (503 рубля за кг), на 2,5% – макароны (117 рублей за кг), на 2,46% – овощные консервы для детского питания (607 рублей за кг), на 1% – морковь (28,8 рубля за кг), на 1,3% – сахар песок (69 рублей за кг).При этом на 10,4% выросли цены на помидоры (97,5 рубля за кг), на 3,17% – огурцы (87,5 рубля за кг), на 2% – белокочанную капусту (19,8 рубля за кг), на 2,3% – черный чай байховый (1239 рублей за кг) и на 2,7% – конфеты, глазированные шоколадом (464,7 рубля за кг).