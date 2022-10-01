Цены на содержание жилья вырастут в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 ноября увеличиваются ставки на содержание жилья и крышных газовых котельных. Информация об этом появилась на сайте Единого расчетного центра.
С 1 ноября в среднем ставка платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома увеличится на 8,4%. Размер ставки отличается для разных категорий помещений, а также зависит от степени благоустройства дома.
Например, жильцы отдельных квартир в газифицированных многоэтажках с мусоропроводом и лифтом будут платить 32 рубля 44 копейки за квадратный метр жилья вместо 29 рублей 93 копеек. В газифицированных домах без лифтов и мусоропровода ставки вырастут с 22 рублей 48 копеек до 24 рублей 37 копеек.
Помимо этого, с 1 ноября увеличиваются ставки платы за содержание и ремонт крышных газовых котельных.
С 1 ноября в среднем ставка платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома увеличится на 8,4%. Размер ставки отличается для разных категорий помещений, а также зависит от степени благоустройства дома.
Например, жильцы отдельных квартир в газифицированных многоэтажках с мусоропроводом и лифтом будут платить 32 рубля 44 копейки за квадратный метр жилья вместо 29 рублей 93 копеек. В газифицированных домах без лифтов и мусоропровода ставки вырастут с 22 рублей 48 копеек до 24 рублей 37 копеек.
Помимо этого, с 1 ноября увеличиваются ставки платы за содержание и ремонт крышных газовых котельных.
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