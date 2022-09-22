В Екатеринбурге на 4% проиндексируют зарплату педагогов
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об индексации зарплаты сотрудников образовательных организаций на 4%.
Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что в этом году средняя зарплата педагогов составляет 51 715 рублей. Учителя средних образовательных организаций в среднем зарабатывают 53 251 рубль, педагоги организаций допобразования – 48 735, а педагоги дошкольных образовательных организаций – порядка 49 551 рубль.
На данный момент в Екатеринбурге находятся 165 школ, 345 детских садов и 17 учреждений дополнительного образования, в которых работают более 13,5 тысячи педагогов.
Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что в этом году средняя зарплата педагогов составляет 51 715 рублей. Учителя средних образовательных организаций в среднем зарабатывают 53 251 рубль, педагоги организаций допобразования – 48 735, а педагоги дошкольных образовательных организаций – порядка 49 551 рубль.
На данный момент в Екатеринбурге находятся 165 школ, 345 детских садов и 17 учреждений дополнительного образования, в которых работают более 13,5 тысячи педагогов.
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