Нижнетагильский Центральный рынок продают за 340 миллионов рублей
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Нижнем Тагиле выставили на продажу здание и земельный участок под Центральным рынком. Объект находится на улице Газетной.
Указывается, что торговый комплекс занимает площадь около 7 тысяч квадратных метров, а цена – 340 миллионов рублей.
Здание представляет собой постройку в два этажа и антресоль, также отдельно подчеркивается парковка рядом.
«В настоящее время это современный торговый комплекс с богатой историей, расположенный в историческом центре торговли города. Общая площадь всех строений 7000 кв м, с земельными участками общей площадью 11 000 кв м. Земельные участки и здания в собственности ООО», — сообщается в объявлении о продаже здания.
Указывается, что торговый комплекс занимает площадь около 7 тысяч квадратных метров, а цена – 340 миллионов рублей.
Здание представляет собой постройку в два этажа и антресоль, также отдельно подчеркивается парковка рядом.
«В настоящее время это современный торговый комплекс с богатой историей, расположенный в историческом центре торговли города. Общая площадь всех строений 7000 кв м, с земельными участками общей площадью 11 000 кв м. Земельные участки и здания в собственности ООО», — сообщается в объявлении о продаже здания.
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