Нижнетагильский Центральный рынок продают за 340 миллионов рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле выставили на продажу здание и земельный участок под Центральным рынком. Объект находится на улице Газетной.Указывается, что торговый комплекс занимает площадь около 7 тысяч квадратных метров, а цена – 340 миллионов рублей.Здание представляет собой постройку в два этажа и антресоль, также отдельно подчеркивается парковка рядом.«В настоящее время это современный торговый комплекс с богатой историей, расположенный в историческом центре торговли города. Общая площадь всех строений 7000 кв м, с земельными участками общей площадью 11 000 кв м. Земельные участки и здания в собственности ООО», — сообщается в объявлении о продаже здания.